Agente de microcrédito baleado em assalto em Santana do Acaraú precisa de doação de sangue urgente

O Agente de Microcrédito Francisco Alexandre Ferreira, 26 anos, funcionário do Crediamigo, instituição ligada ao Banco do Nordeste na cidade de Santana do Acaraú, foi baleado durante assalto na manhã do último dia 30 de junho em uma estrada na comunidade de Camará, zona rural do município de Santana do Acaraú.





O paciente estava internado no Hospital Regional de Sobral e já havia passado por quatro intervenções cirúrgicas delicadas, em virtude da profundidade do ferimento e de fragmentos de ferro deixados pelo disparo, feito por arma antiga. A família decidiu transferir Alexandre Ferreira, nesta quarta-feira (19) para a unidade do Hospital Uniclinic em Fortaleza, onde o paciente teve a primeira hemorragia. Ferreira foi transferido para a UTI da unidade hospital e na manhã desta quinta-feira (20), teve uma segunda hemorragia e perdeu muito sangue, “ele está, nesse momento (18h30min), no centro cirúrgico e estou aguardando um parecer do médico para descobrir o local exato do rompimento interno, que provocou as hemorragias”, afirmou a esposa Maria Alaide Felipe, que está acompanhando o marido no tratamento.





Ainda de acordo com a esposa, Alexandre Ferreira vai precisar de 20 pessoas para doar qualquer tipo de sangue, os interessados devem procurar as unidades do FUJISAN em Fortaleza e o Hemocentro de Sobral.





O crime - A vítima foi abordada por dois homens que saíram do mato, um abordou pela frente, armado com um revólver e o outro por trás, renderam a vítima e anunciaram o assalto.





Os ladrões levaram documentos, celular e a motocicleta do bancário, uma Honda Bros semi nova de placas OSF 6988 (Santana do Acaraú) adquirida há um mês. De acordo com declarações de familiares, os ladrões pediram para a vítima deitar no chão de bruços, nesse momento Alexandre pediu para que ele não atirasse, o ladrão deu um tiro a queima roupa em Alexandre, a bala atingiu sua coxa esquerda provocando um grande ferimento, a vítima ficou sangrando na estrada por duas horas e foi socorrida por uma pessoa que passou pela estrada.





Serviços: Hospital Uniclinic - Av. Aguanambi, 332 José Bonifácio Fortaleza-CE

Hemocentro Regional de Sobral - Rua Jânio Quadros, s/n. Santa Casa, SOBRAL / CE - Fone: (88) 3677.4624. Atendimento 7h às 18h.





FUJISAN Fortaleza - Avenida Barão de Studart, 2626 - Joaquim Távora, Fortaleza - CE, Telefones: (85) 4009-6690 / 98733-1798.





Via Tribuna dos Vales