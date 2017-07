AGENTES PENITENCIÁRIOS FRUSTAM FUGA DE PRESOS NA CADEIA PÚBLICA DE SOBRAL

Mais uma fuga foi frustada na Cadeia Pública de Sobral. O fato aconteceu na madrugada de hoje (9), por volta de 01h30min. Os internos que estavam no isolamento na cela 01 serraram as grades e já estavam soltos no corredor deste bloco, porém os agentes penitenciários na madrugada ao fazerem rondas de rotina verificaram este fato e frustaram o que seria mais uma fuga. Neste setor estão os presos mais perigosos, inclusive internos que já fugiram outras vezes e estavam tentando fugir novamente .

Objeto utilizado para serrar as grades