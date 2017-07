Aprovado concurso do TRT/CE com salários até R$ 10,4 mil; edital será publicado até dezembro

O edital está em fase de elaboração e a comissão constituída já está fazendo o estudo e levantamento dos cargos vagos.

O plenário do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará (TRT/CE) aprovou, na última terça-feira (4), a realização de novo concurso público para admissão de cargos no quadro de servidores. O edital está em fase de elaboração e a previsão é que o concurso seja realizado até o final deste ano.





O processo seletivo será para os cargos Analista Judiciário, que exige nível Superior, e Técnico Judiciário, para nível Médio. Respectivamente, as remunerações iniciais - sem inclusão de demais benefícios, são de R$ 10.461,90 e R$ 6.3763,41.





A presidente do TRT/CE, desembargadora Maria José Girão, constituiu comissão que irá tomar as primeiras providências necessárias para a realização da seleção.





O comitê é formado por um desembargador, pelo juiz auxiliar da Presidência e por quatro servidores e será responsável, por exemplo, pela elaboração do edital e pela definição dos cargos a serem concorridos.





Organizadora





Ainda não tem data prevista para a primeira reunião, mas a comissão já está fazendo o estudo e levantamento dos cargos vagos. Está em pauta a aprovação da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para organização do certame.





De acordo com Resolução do Tribunal, o concurso será destinado ao preenchimento:

Das vagas existentes;

Dos cargos que vierem a surgir até a data da publicação do edital;

Também dos que vagarem ou forem criados após essa data;

Além de formação de cadastro de reserva.





O último concurso público para servidores da Justiça do Trabalho do Ceará foi realizado em 2009 e expirou em 2013. As oportunidades foram para Analista e Técnico Judiciário, níveis Superior e Médio, respectivamente.

Confira as áreas contempladas no último edital em 2009:





Analista Judiciário

Judiciária

Administrativa

Execução de Mandados

Arquitetura

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Tecnologia da Informação

Fisioterapia

Comunicação Social

Estatística





Técnico Judiciário

Administrativa

Transportes

Enfermagem

Tecnologia da Informação