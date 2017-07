Balanço parcial: violência deixou 43 mortos em acidentes de trânsito e assassinatos no fim de semana no Ceará

A violência deixou, ao menos, 43 pessoas mortas no fim de semana, conforme um balanço parcial do período. No intervalo entra a última sexta-feira (28) e o começo da madrugada de hoje (31), as autoridades da Segurança Pública registrado em todo o estado 39 casos de homicídios e mais quatro mortes em acidentes de trânsito.





O Município de Aracati, no Litoral Leste do estado, foi palco de um cofronto entre a Polícia e uma quadrilha de bandidos fortemente armados. O fato ocorreu neste domingo (30) e terminou com a morte de cinco criminosos e na prisão em flagrante de outros dois. Além disso, a Polícia Militar apreendeu o arsenal da quadrilha (pistolas e um rifle, munição), além de um carro clonado.





A operação ocorreu após o bando desobedecer a uma ordem de parada e trocou tiros com a PM j[á fora da cidade, na localidade conhecida por Volta. O bando se entrincheirou na mata nas margens do Rio Jaguaribe e enfrentou a PM. Reforços de várias cidades próximas e um helicóptero da Capital foram enviados a Aracati para o apoio às equipes locais. No final, cinco bandidos estavam mortos.





Fim de semana





Em Fortaleza, foram registrados, pelo menos, 11 casos de assassinatos no fim de semana, nos seguintes bairros: Barra do Ceará (duplo), Bom Jardim (2 casos), Água Fria, Vicente Pinzón, Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Praia de Iracema (2) e Conjunto Ceará.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram registrados nove assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (2), Pacajus (2), Maracanaú(2), Aquiraz, Horizonte e Chorozinho.





No Interior Norte do Estado nove homicídios ocorreram nos seguintes Municípios: Novo Oriente (dois casos), Ipu (dois casos), Sobral, Canindé, Ipueiras, Santa Quitéria e Nova Russas.





No Interior Sul foram 10 casos de homicídio no fim de semana, nos municípios a seguir: Iguatu (3), Campos Sales, Granjeiro e Aracati (5 mortos).





Acidentes