BANDIDO TEM VIDA CURTA: Após realizar vários assaltos criminoso troca tiros com a PM e acaba morrendo; veja o vídeo

Na madrugada desta sexta-feira (09) um criminoso morreu após realizar vários assaltos e trocar tiros com a Polícia Militar na cidade de Itabuna (316 km de Salvador). De acordo com a PM, dois marginais roubaram a bicicleta e o celular de uma mulher e logo em seguida foram até um bar onde deixaram a bike e roubaram uma motocicleta. Segundo informações, após os roubos os criminosos saíram atirando para cima e mais a frente, na entrada da avenida Manoel Chaves, deram de cara com a polícia onde começaram a trocar tiros. Um dos marginais identificado apenas como Sandrinho que estava na garupa da moto foi atingido pelos disparos e caiu no chão onde acabou morrendo no local. Já seu comparsa identificado como Felipe Antônio Pereira Rangel de 25 anos também foi atingido pelos disparos e seguiu de moto sem olhar para trás, mas logo a frente acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu. Ainda segundo informações, Felipe foi socorrido ao Hospital de Base com ferimentos de tiros na mão esquerda e na perna esquerda e ficou internado sob escolta policial. Um vídeo registrado no local do tiroteio mostra quando um amigo de Sandrinho chega no local e ao ver que seu amigo estava morto entra em desespero (veja o vídeo abaixo). O criminoso deixa mulher e dois filhos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil da região.