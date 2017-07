Bandido tenta assaltar PM à paisana, mas acaba sendo surpreendido e morto a tiros

Na noite deste último domingo (28) um criminoso foi morto após tentar assaltar um policial militar no bairro Centro América em Cuiabá. Segundo informações, o policial chegava em casa em seu veículo quando foi abordado pelo marginal armado que anunciou o assalto. O policial ao perceber a ação criminosa sacou rapidamente sua arma de fogo e disparou contra o bandido que foi atingido por um tiro no rosto e acabou morrendo na hora. Com ele foi apreendido o revólver que foi utilizado na tentativa de assalto. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ainda foi acionada, mas ao chegar no local apenas constatou a morte do meliante. Seu corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região. O policial não se feriu durante a ação. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficou responsável pelo caso.

Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita

WhatsApp (64) 9 9297-8263