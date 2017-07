BANDIDOS ARMADOS FAZEM ARRASTÃO NO DISTRITO DE JAIBARAS

Na tarde deste domingo (23), por volta das 15h, dois indivíduos armados com armas de fogo em motocicleta perpetraram um arrastão no distrito de Jaibaras.

Os assaltantes estavam em uma motocicleta Honda Bros de cor preta. Os criminosos roubaram várias pessoas, invadiram residências, apontaram as armas para a cabeça de criança e idosos.

Logo após a prática do arrastão, os meliantes fugiram tomando rumo ignorado.

Os moradores do distrito de Jaibaras denunciam que não existe policiamento no distrito e que estão a "Deus Dará".

Veja o desabafo de um internauta que denuncia o caos na segurança pública de Jaibaras.

"Boa noite venho por meio desta mostrar minha indignaçao hj muitas pessoas do distrito de jaibaras fomos vitimas de assalto por um individuo em uma bros preta ele roubou celulares invadiu residências e colocou revolver na cabeça de crianças indefesas ,nosso distrito estar abandonado n tem policiamento nem pras coisas mais simples o Sr prefeito devia se preocupar mais com os distrito c segurança e educação, aqui tem uma escola integral que ja faz dois anos que estar parada a obra e o posto policial que precisa de melhorias e o prefeito so se preocupa em arrecadar fundos atraves de multas em cima do cidadão. Vai entender ne! E é pq era o mais preparado."