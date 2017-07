"Bandidos perceberam que, se não há controle dentro dos presídios, imagina fora", alerta Copen

Para o presidente do Conselho Penitenciário, como o Estado chegou ao nível de ameaças por briga territorial, o ideal seria desarticular as facções criminosas.





A morte de um jovem motorista de Uber que foi assassinado ao descumprir uma ordem de facções criminosas sobre manter vidros abertos em determinadas regiões acendeu a discussão sobre que medidas o estado deve tomar.





Segundo o presidente do Conselho Penitenciário do Ceará, Cláudio Justa, já que o estado chegou a esse nível de insegurança, com ameaças por briga territorial entre facções criminosas, o ideal seria que os grupos fossem desarticulados dentro e fora dos presídios.





“Os grupos percebem que, se não tem controle nem dentro [do sistema penitenciário] imagina fora”, comenta Cláudio Justa. Até o momento ninguém foi preso pelo assassinato do motorista.





O Jornal Jangadeiro entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública, para saber se existe alguma ação em andamento para prevenir esse domínio imposto pelos traficantes, mas até o fechamento da edição, não teve retorno.





Fonte: Tribuna do Ceará