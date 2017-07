BANDO ARMADO ATACA AGÊNCIA BANCÁRIA DA CIDADE DE IPUEIRAS/CE

Nesta madrugada do dia (09.07) por volta de 00:30h se iniciavam os primeiros barulhos de tiro, bandidos fortemente armados assaltaram o banco do Brasil da cidade de Ipueiras, que fica a 303,KM de Fortaleza. Segundo informações, o fato ocorreu de forma bastante rápida, mas precisamente a partir de 1h da manhã, elementos todos armados de fuzil, ainda chegaram a trocar tiros com a polícia no local, que chegaram a chamar reforços do BP-Choque e o batalhão de divisas, os elementos chegaram também a usarem reféns como escudos, e balearam duas pessoas na parede do açude, que foram dois integrantes da banda do famoso "Sanfoneiro João Bandeira", que estava de passagem para fazer show no município de Ipu, as duas pessoas baleadas foram socorridas para o hospital Santa Casa de Sobral e não correm perigo. Breve mais informações.