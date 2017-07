BOA NOTÍCIA: Governador negocia com a Caixa unidades do Minha Casa Minha Vida para os servidores estaduais

A contratação de unidades do Minha Casa Minha Vida voltadas para servidores do Estado. Eis a proposta discutida, nesta segunda-feira, no Palácio da Abolição, entre o governador Camilo Santana (PT) e o vice-presidente de Habitação da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Sousa. O objetivo é construir unidades do faixa 2 – rendimento até R$ 4 mil.





Essa pauta, inclusive, começou a ser discutida pelo governador quando de reunião, semana passada, com o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, em Brasília.





A partir de agora, os técnicos da CEF e do Governo do Estado vão se reunir para definir os termos do Acordo de Cooperação.





Fonte: Blog do Eliomar de Lima / O Povo