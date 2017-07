GRAVE DENÚNCIA DE DINHEIRO PÚBLICO JOGADO NO RALO EM SOBRAL

A denúncia está disponível para qualquer leitor no perfil do facebook de Fábio Sobral. Veja o perfil AQUI

Confira a grave denúncia na íntegra:

"No que você está pensando, Fabio?

Essa é a primeira pergunta que recebo hj, e digo que estou pensando nas famílias que precisam de um posto de saúde que funcione direito, que tenha uma boa estrutura para n deixar a míngua os idosos e as crianças pobres da nossa cidade, a prefeitura diz que não tem dinheiro suficiente para investir mas o que me revolta e saber que dinheiro tem sim, só que está indo embora para pessoas gananciosas que não estão nenhum pouco preocupados com os cidadãos sobralense que sofrem nos postos de saúde, vejam bem analisando algumas licitações descobri que uma empresa ganhou mais de 7 milhões de reais da prefeitura com serviço de remoção de pacientes, mas tem um detalhe essa empresa está registrada em uma rua onde não existe sua sede, o local está pra alugar pela imobiliaria probank, segue as informações para provar o que estou falando."