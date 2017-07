BOMBA: Jacó Barata Filho prepara delação premiada entregando políticos do Ceará

O empresário tem provas, segundo confessou ao Ministério Público Federal, incontestáveis sobre o pagamento de propina em trocas de vantagens em seus negócios.

Preso no Rio de Janeiro quando tentava embarcar para Portugal, o empresário Jacó Barata Filho estaria decidido a fazer delação premiada e entregar a relação dos políticos beneficiados por ele e suas empresas de ônibus, que inclui a Expresso Guanabara, com o pagamento de propina.





O alvo prioritário das delações de Jacó Barata Filho será o estado do Rio de Janeiro e seus políticos: Sérgio Cabral, Eduardo Paes, Garotinho, Pezão e Jorge Piciani. Mas, os depoimentos tendem a se estender para outros estados, como o Ceará, onde o grupo empresarial de Barata Filho é hegemônico no ramo de transportes urbano, intermunicipal e interestadual no Nordeste.





Essa revelação sobre a decisão de Jacó Barata Filho fazer delação premiada promete tirar o sono de políticos poderosos do Ceará, de acordo com jornal O Globo. Jacó Barata Filho tem provas, segundo confessou ao Ministério Público Federal, incontestáveis sobre o pagamento de propina em trocas de vantagens em seus negócios.