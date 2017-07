Entre os dias 6 e 7 de julho, o Centro de Convenções de Sobral foi palco do Congresso Ceará Vendas 2017, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Sobral, coordenado pelo professor Davidson Menezes.





Neste ano, o evento abordou a temática "O Futuro do Varejo: Desafios, Perspectivas e Possibilidades", contando com o case do empresário José Roberto Nogueira, fundador da Brisanet Telecomunicações.