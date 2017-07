Câmara de Sobral presta justa homenagem ao 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros

A Câmara Municipal de Sobral realizou Sessão Solene nesta segunda-feira, 10 de julho, para homenagear o 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, sediado em Sobral, mas com valoroso serviço a cerca de 30 cidades que compõem a micro região noroeste do Estado. A Sessão foi presidida pelo vereador Paulo Vasconcelos, autor da propositura, e contou com expressiva participação popular. O Major Roberto Maciel de Moraes, comandante do 3º GBM puxou a lista de homenageados.

Ladeados: Cap Wilton, Ivanésio Silva, Major Moraes, Major Luiz, Sgt Pontes, Cel. Bruno, Sgt Ermogenes

Fonte: Wilson Gomes