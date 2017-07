BANDIDO NÃO TEM PENA DE NINGUÉM: Câmeras de segurança filmam assalto a funcionária de loja de Açai em Ipu

Uma funcionária de um loja de venda de Açaí no centro de Ipu, foi alvo de assalto na noite deste domingo (23/07). Por meio de um vídeo divulgados em grupos de WhatsApp, é possível ver que um homem tomando o celular da jovem a força. (Veja vídeo abaixo)





Nas imagens é possível ver quando dois homens chegam na contramão da via em uma moto possivelmente Honda Fan, cor preta, o condutor de capacete com viseira escura, o garupeiro, sem capacete, desce e sem o uso de qualquer arma toma o celular de uma das funcionárias que estava sentada e uma cadeira do lado de fora do estabelecimento.





Ela ainda tenta evitar que o bandido leve seu aparelho celular, porém utilizando de força bruta o homem arranca o aparelho das mãos da vítima que chega a deixar o objeto cair no chão. Após o crime o comparsa e o assaltante fogem pela contramão, quanto a mulher grita por socorro.

Com informações de Ipu Notícias