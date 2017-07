Internauta denuncia que foi pegar um ônibus da empresa Guanabara na cidade de Camocim com destino a cidade de Fortaleza, ao entrar no interior do ônibus verificou a existência de muito lixo ao lado das poltronas e muita fedentina.





O cidadão ficou bastante constrangido com a situação e disse iria denunciar o descaso nas redes sociais e nos órgãos competentes.





O fato aconteceu na dia 14 de julho do corrente.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter