Campanha arrecada dinheiro para policial que teve carro incendiado em ataque a delegacia

Para complementar a renda, o policial trabalhava seis dias por semana, em turnos extras. A ideia é conseguir arrecadar o valor de um novo carro para o policial.



Policiais civis se organizam para arrecadar fundos para repor o carro de um inspetor do 15º Distrito Policial (15º DP) que teve o veículo incendiado em um ataque de criminosos na madrugada desta quarta-feira (26).





Uma conta bancária recebe doações. Além disso, o Sindicato dos Policiais Civis do Ceará (Sinpol/CE) planeja realizar bingos e rifas no domingo (30) para ajudá-lo.





O intuito é levantar o valor de um novo carro, algo em torno de R$ 35 mil. Cerca de R$ 4 mil já foram arrecadados, conta a vice-presidente do Sinpol, Ana Paula Cavalcante.





Segundo ela, para complementar a renda, o policial trabalhava seis dias por semana, em turnos extras, como o desta quarta-feira. As parcelas do financiamento do carro destruído ainda eram pagas e ele não tinha seguro do carro justamente por não ter dinheiro, conta Ana Paula.





Na tarde desta quarta, o policial esteve no Sinpol buscando auxílio judicial. O intuito é processar o Estado por danos morais. A vice-presidente do Sinpol conta que o inspetor está bastante abalado psicologicamente.





"O nosso objetivo é tentar arrecadar o máximo possível para minimizar tamanho prejuízo, para que ele, pelo menos, consiga comprar um outro carro e não tenha que depender de ônibus e ser vitimado — porque policial não pode mais andar de ônibus", diz Ana Paula.





O carro do inspetor, modelo Fiat Strada, foi incendiado por volta de 1h30. Segundo testemunhas, os criminosos ainda atacaram as viaturas que estavam no estacionamento da delegacia, localizada na Cidade 2000, mas não tiveram êxito.





A conta bancária para ajudar na campanha é a seguinte:





Agência: 769

Conta: 12228-9

Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: Eudésio Luiz dos Santos





Fonte: Tribuna do Ceará