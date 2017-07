Carro de policial é incendiado em frente ao 15º DP

Agente estava de serviço quando ficou sabendo do ocorrido.

Um carro que estava estacionado em frente ao 15º Distrito Policial (DP), no bairro Cidade 2000, foi alvo da ação de criminosos que, na madrugada desta quarta-feira (26), atearam fogo ao veículo. De acordo com informações, o automóvel pertencia a um policial civil, que havia entrado no serviço por volta das 20 horas.





Um vídeo gravado por um morador da região mostra o momento em que as chamas tomam conta do automóvel, que ficou destruído.





A Polícia deu início às investigações, a fim de apurar o ocorrido, identificar e capturar os responsáveis pelo ataque. Até o momento, ninguém foi preso.

violência Veja mais sobre: noticias

Com informações do portal Cnews