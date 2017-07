Ceará e mais 13 estados são alvos de ação contra pornografia infantil na internet

A "Operação Glasnost" foi deflagrada hoje para o cumprimento de 72 mandados de prisão preventiva .

O Ceará e mais 13 estados brasileiros são alvos de uma operação que a Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, no combate à exploração sexual de crianças e propagação de pornografia infantil na internet. Foram expedidos 72 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e dois de condução coercitiva em 14 estados. Além do Ceará, a operação atinge os seguintes estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e Sergipe.





A ação representa a segunda fase da operação Glasnost, deflagrada em novembro de 2013. Nesta manhã foram mobilizados 350 agentes da PF, que atuam em 51 municípios. A investigação monitora um site russo que reúne pedófilos de todo o mundo, o que possibilitou a polícia a identificar usuários brasileiros e estrangeiros que compartilhavam pornografia infantil. Os suspeitos produziam e armazenavam imagens e vídeos de adolescentes, crianças e bebês sendo abusados, permitindo que a PF também encontrasse as vítimas.

Na primeira fase da ação, em 2013, foram realizadas 30 prisões em flagrante por posse de pornografia infantil e cumpridos 80 mandados de busca e prisão.





A operação, batizada Glasnost, faz referência ao termo russo que significa transparência. Segundo a PF, a palavra foi escolhida porque a maior parte dos investigados utilizava servidores russos para se integrar à rede de compartilhamento de imagens.





