Chove em cerca de 40 cidades do Ceará pelo 2º dia consecutivo

As precipitações mais intensas aconteceram nas cidades de Jaguaretama, Jaguaribe e Icó.

Choveu, pelo segundo dia consecutivo, em cerca de 40 municípios no intervalo das 7h desta sexta-feira (30) às 7h deste sábado (1º). Os volumes mais intensos foram registrados nas cidades de Jaguaretama e Jaguaribe, localizado na macrorregião Jaguaribana, ambos com 63 milímetros.





Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam ainda que a maior parte das precipitações se deu na região Jaguaribana, que ainda teve a cidade de Icó, com volume de 54 mm, Jaguaribara, com 39 mm, e Iracema, que recebeu chuva de 28 milímetros.





Porém, houve chuvas mais fortes em outras regiões, como no município de Irapuan Pinheiro, no Sertão Central, que teve volume de 49 mm. Já em Umari, no Cariri, a Funceme aponta precipitação de 46 milímetros.





Na Região Metropolitana, os volumes mais intensos aconteceram em Horizonte (29 mm), Itaitinga (23 mm) e Aquiraz (20 mm). Já na Capital não registrou precipitações.





Há previsão de nebulosidade variável com chuva em todas as regiões cearenses no decorrer deste sábado e também para este domingo (2). Conforme a Funceme, o “tempo fechado” está associada a áreas de instabilidade vindas do leste do Nordeste.