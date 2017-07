Colégio de Tempo Integral será inaugurado no Distrito de Caracará na quinta (27)

A Prefeitura de Sobral, através da Secretaria da Educação, entregará à comunidade do Distrito de Caracará, na quinta-feira, 27 de julho, o Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva. O equipamento atenderá a 116 alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, em tempo integral.





Com área construída de 854 m², o novo Colégio é composto por três blocos: Pedagógico, com quatro salas de aula, laboratório de informática, biblioteca, sala de vídeo e grêmio; administrativo, com sala da direção, secretaria, sala de professores, almoxarifado e banheiros; e bloco de serviço com cozinha, despensa, depósito de material de limpeza, área de serviço, vestiário e sanitários.





Foram investidos na obra do Colégio Sobralense de Tempo Integral do Caracará R$1,1 milhão, com recursos do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (R$ 935.773,96), e do Tesouro Municipal (R$ 206.908,53).





Serviço:





Inauguração do Colégio Sobralense de Tempo Integral Maria de Fátima Souza Silva

Data: 27 de julho de 2017 (quinta-feira)

Horário: 19h

Local: Rua Margarida Barroso, s/n – Distrito de Caracará