Com direito a gol de goleiro, Globo FC despacha Guarany de Sobral e vai às quartas

Rafael chuta do campo da defesa e encobre goleiro adversário; Anderson Sobral (contra) e Renatinho Potiguar completam vitória. Águia encara URT por acesso à Série C.

O Globo FC é o segundo clube do Rio Grande do Norte a assegurar vaga para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A classificação inédita veio após a vitória por 3 a 1 sobre o Guarany de Sobral, na tarde deste domingo, no Estádio Barretão, em Ceará-Mirim. O primeiro gol da Águia foi marcado pelo goleiro Rafael, em chutão do campo de defesa, logo no início da partida. A bola viajou, quicou e encobriu o goleiro Marcão. O segundo foi contra de Anderson Sobral. Renatinho Potiguar ainda fez o terceiro para os donos da casa. Rafinha descontou para o Cacique do Vale. O adversário do Globo será o URT, com o primeiro jogo em Minas Gerais, e o segundo no Barretão. O confronto vai valer o acesso à Série C.









PRIMEIRO TEMPO





O Globo, que tinha a vantagem do empate por ter vencido o primeiro confronto em Sobral, saiu na frente logo a um minuto e meio de jogo, com um gol inusitado. O goleiro Rafael deu um chutão do campo de defesa, poucos metros fora da área, a bola quicou e encobriu o goleiro Marcão. Com o domínio do jogo, a Águia ainda mandou uma bola na trave, com Renatinho Potiguar.









SEGUNDO TEMPO





O Guarany de Sobral buscou pressionar no começo da segunda etapa, mas o goleiro Rafael mais uma vez foi o carrasco cearense, assim como aconteceu no confronto de ida. Para piorar, veio o gol contra do Cacique do Vale. Renatinho Carioca cruzou da esquerda, Denis tenta marcar de cabeça e abola desvia em Anderson Sobral para entrar de mansinho. Renatinho Potiguar recebeu de Romarinho e, de carrinho, fez o terceiro dos donos da casa. Rafinha ainda conseguiu diminuir no fim.