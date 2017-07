Com a "explosão" de crimes no Ceará, Camilo não aparece para divulgar estatística

Pelo segundo mês consecutivo, o governador deixa de comparecer à coletiva na SPPDS para divulgar as taxas de CVLIs. Até junho, ele fazia isso todos os meses.

"Poderia estar pior". A declaração partiu do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, delegado federal André Costa, ao comentar os números da violência registrados em junho último, quando as estatísticas comprovaram um aumento de 91 por cento em comparação a junho do ano passado. Foram 474 pessoas mortas no estado. Pelo segundo mês consecutivo, o governador Camilo Santana (PT) deixa de comparecer à coletiva para apresentar as estatísticas, o que fazia mensalmente quando os números eram positivos.





Sem as presenças de Camilo Santana e da vice-governadora do estado, Izolda Cela, esta última coordenadora do programa “Pacto por um Ceará Pacífico”, pelo segundo mês seguido, o secretário teve que enfrentar sozinho as perguntas dos jornalistas sobre a alta desenfreada da criminalidade. Para ele, se a Polícia não estivesse nas ruas, essa violência “poderia estar pior”.





No acumulado do ano, o Ceará já registrou 2.298 Crimes Violentos, Letais e Intencionais, os CVLIs, que representam homicídios, latrocínios e lesões corporais que resultaram em morte. O número é 31,9 por cento maior que o do mesmo período de 2016.





Capital violenta





Fortaleza é a área entre as quatro pesquisadas (Capital, Região Metropolitana de Fortaleza, Interior Norte e Interior Sul) que vem apresentando neste ano os piores índices de assassinatos. Somente em junho passado, foram 197 casos, o que representou um aumento de 217,7 por cento em comparação a junho de 2016.





Segundo o secretário da Segurança Pública, essa “explosão” nos casos de homicídios no Ceará e, mais especificamente, na Grande Fortaleza (Capital e Região Metropolitana), se deve “a guerra travadas por quadrilhas e facções Lea disputa de território do tráfico. Ele explica que a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) começou a fazer uma pesquisa sobre os antecedentes das pessoas assassinadas e descobriu que, em junho, 50 por cento das vítimas dos CVLIs tinham envolvimento com o tráfico de drogas.





Veja os números dos homicídios no Ceará em 2017:





Janeiro ………….. 349





Fevereiro ………. 269





Março …………… 358





Abril ………………. 377





Maio ……………… 471





Junho ……………. 474





TOTAL …………. 2.298