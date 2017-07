COMPOSIÇÃO DO SARGENTO FROTA FAZ APREENSÃO DE CIGARROS CONTRABANDEADOS

Policiais Militares do Ronda do Quarteirão, comandados pelos Sargento Frota, realizaram uma apreensão de cigarros contrabandeados no bairro Terrenos Novos. O fato aconteceu na tarde deste domingo (9), por volta das 14h.





Os PMs desconfiaram de um veículo gol, e quando foi realizada a abordagem, os policiais encontraram cigarros falsificados e uma grande quantidade em dinheiro, aproximadamente R$ 35 mil.





O suspeito e o material apreendido foram apresentados na Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Sobral 24 horas