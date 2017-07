Concurso para agente penitenciário terá 15% das vagas para mulheres

Os cargos de agente penitenciário são integrantes da carreira de segurança penitenciária, com lotação na Sejus.

O concurso para agentes penitenciários vai reservar 15% das vagas às candidatas mulheres. A decisão foi anunciada pelo governador Camilo Santana, nesta quinta-feira (06), em sua página no Facebook. Ao todo, serão selecionados mil profissionais para atuar nas unidades prisionais do Estado. O edital deve ser lançado no próximo dia 17 de julho, pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado.





No último dia 4, o governador assinou a lei que cria os novos 805 cargos. Esses novos cargos se somam a outros 195 em vacância (férias, exonerações, desligamentos etc), totalizando as mil vagas.





Segundo a titular da pasta, Socorro França, "as mulheres são essenciais ao sistema penitenciário. Elas são responsáveis pelo controle dos body scanners (aparelhos que fazem uma vistoria intracorpórea nos visitantes). E, em unidades como o Cepis, elas assumem postos de guarda como os agentes masculinos”.