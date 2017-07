Conquista: 15 cidades do CE são incluídas na região do semiárido

Na quinta-feira, 27, durante reunião do Conselho Deliberativo da Sudene (CONDEL), em Recife, foi aprovada a inclusão de 15 municípios cearenses na região do semiárido reconhecida pelo Governo Federal. A conquista é resultado de uma ação conjunta do Senador Eunício Oliveira (PMDB/CE), da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional, e de parlamentares cearenses, que apoiaram a criação de um grupo de trabalho para redimensionar a área de abrangência do bioma.





“A inclusão das cidades amplia políticas públicas de desenvolvimento regional e financiamentos governamentais diferenciados, de acordo com a situação hídrica local”, destacou Marlon Cambraia, titular da Secretaria.





Em abril deste ano, a pauta foi discutida na Câmara dos Deputados e ganhou apoio de parlamentares cearenses, a exemplo do deputado federal Moses Rodrigues (PMDB/CE), que defendeu a inclusão de municípios como Viçosa do Ceará. “Foi um grande esforço para que pudéssemos incluir os municípios no bioma. A inclusão traz garantias, uma vez que as cidades ficam resguardadas em períodos de estiagem, por exemplo, com o abastecimento e distribuição de água por meio de carros-pipa”, destacou Moses Rodrigues.





Os 15 municípios cearenses que terão a inclusão garantida no mapa de localidades classificadas como semiáridas são: Acaraú, Amontada, Beberibe, Cascavel, Fortim, Granja, Marco, Martinópole, Moraújo, Morrinhos, São Luís do Curu, Senador Sá, Tururu, Uruoca e Viçosa do Ceará.