O achado de cadáver aconteceu na manhã desta segunda-feira (31), por volta das 11h, no açude da Várzea da Volta, em Moraújo.





O corpo encontrado é do jovem Jorge Eduardo Sales da Silva, 20 anos, natural de Sobral, residia no distrito de Aprazível, em Sobral. Ainda não se sabe as causas da morte.





Uma equipe da Perícia Forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.

Fonte: Sobral 24 horas