Delegado Raphael Vilarinho é baleado em operação no bairro Parque São José

Titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Raphael Vilarinho, levou um tiro na perna e não corre risco de vida. Outras pessoas também foram atingidas.

Delegado Raphael Vilarinho já foi socorrido para uma unidade de saúde e está fora de risco de vida, consciente e orientado (Foto: Arquivo).





Uma operação da Polícia Civil no bairro Parque São José, em Fortaleza, culminou em uma troca de tiros entre os agentes de segurança e criminosos que tentavam efetuar um roubo no local, no início da noite desta terça-feira (11). Durante a ocorrência, o titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), delegado Raphael Vilarinho, acabou sendo baleado na perna, mas não corre risco de vida.





Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma equipe de policiais civis foi até o local para interceptar uma atividade criminosa que já estava sendo investigada. Participando da ação, o delegado Vilarinho foi baleado durante a troca de tiros com os suspeitos. A pasta informou que outras pessoas também ficaram feridas.





"O agente (delegado Vilarinho) já foi socorridopara uma unidade de saúde e está fora de risco de vida, consciente e orientado. A ocorrência está em andamento e outros detalhes não podem ser repassados no momento", informou a SSPDS, em nota.