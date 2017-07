DENÚNCIA DA CIDADE DE MORAÚJO/CE

Leitor da cidade de Moraújo envia denúncia via Whatsapp para o Blog Sobral 24 horas. Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde.









Nota: venho por meio das seguintes fotos, expor o caso de desrespeito e descaso,para com a população da Comunidade de Fazenda Velha, no município de Moraujo, o interior fica localizada a 23 km da sede e essa é umas das pontes que dão acesso à comunidade, encontra-se assim a mais de um ano, então não existe desculpa por partes das autoridades municipais quanto a isso, a população sofre, preocupada com tal situação,pois a vida de crianças assim como a de adultos também são arriscadas quando trafegam rumo a escola... E então até quando teremos que passar por isso? Mudança? Pra quem? E quando? #Opovodesejamelhorias"