DENÚNCIA DE NÃO PAGAMENTO DOS 40% DO 13º SALÁRIO AOS PROFESSORES TEMPORÁRIOS

Internauta denuncia que o Prefeito Ivo Gomes não antecipou os 40% do 13º salário aos professores temporários.

Veja a denúncia na íntegra:

"Ola bom dia queria fazer um desabafo , sobre os professores contratados da prefeitura de Sobral , o prefeito antecipou 40% do decimo 3° dos efetivados da prefeitura , e o temporários nem cheiro de decimo isso é uma falta de respeito com os temporários , e ainda estao querendo tirar , por um fim no decimo dos temporários , que se matam pra da resultados , mais que os efetivos , estávamos contando com esse decimo que ele (Ivo) anunciou na câmara , devia ter pronunciado que so seria para os efetivos, A resposta ele verá em 2020, pois ele deixou bem claro que nao gosta de professores . isso é um absurdo ! Cadê nossos direitos , precisamos , temos familia."