FÁBIO SOBRAL FAZ MAIS UMA GRAVE DENÚNCIA

"hj trago uma empresa q recebeu mais de 7 milhoes da prefeitura, esepro que o mesmo estagiario da roçadeira não tenha feito esse contrato rsrsrs... pois bem analisando a empresa ganhadora fica comprovado que a mesma tem irregularidades, primeira irregularidade é q ela n existe na rua onde esta firmada, a emprea se chama Dpr Servicos de Saude Ltda, cnpj 13.048.875/0001-05 endereço R Coronel Mont'Alverne, 737, Centro, Sobral, CE, CEP 62011-215, Brasil, mais preciso depois da delrio no centro, pois bem como nas imagens que seguem veremos que essa empresa alem de n existir no local indicado ela ainda teve uma curiosidade, foi registrada no mesmo dia , mes e ano com outro nome (SERRA GRANDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA) endereço AV PREFEITO JACQUES NUNES Número: 1280 B -TIANGUA UF: CE então como pode existir duas empresas com o mesmo nome abertas no mesmo dia, mes e ano e mesmos donos ,incrivel como uma empresa que recebe tanto dinheiro assim n é fiscalizada pela prefeitura pra saber se existe mesmo n é ? pois bem convoco a todos a passarem na rua listada no centro e conferir como não exite nada nesse endereço, é simplesmente uma empresa fantasma do senhor ANTONIO DISRAELI AZEVEDO PONTE Sócio-Administrador, gostaria da palavra da prefeitura e do senhor citado para sabermos o que de real esta acontecendo pq uma empresa q não existe recebeu mais de 7 milhoes da prefeitura, segue as imagens e links para consultas e para comprovar o que falo. http://www.empresascnpj.com/…/dpr-servicos-d…/13048875000105