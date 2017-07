DENÚNCIA: SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL NA UTI!

Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia sobre o atendimento no posto de saúde da família do bairro Terrenos Novos.

Veja a denúncia na íntegra.

"O posto de saúde da família do bairro Terrenos Novos, que fica localizado na rua Raimundo Alves, hoje tinha várias gestante para serem consultadas pelo médico. As gestante chegaram tudo no horário certo, acontece que após duas horas de espera a enfermeira chefe chega lá e diz para as gestante que o médico não vem hoje porque o médico está de atestado médico. Pode um negócio desse?!"