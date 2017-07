Deputado Moses Rodrigues destina recurso para Sobral

A semana começa com boas notícias para moradores da cidade de Sobral. Na última sexta-feira, 28, o município recebeu R$ 292,5 mil em recursos do Ministério do Turismo para a construção de uma praça no bairro Gerardo Cristino e para a requalificação da praça do Distrito de Rafael Arruda.





O recurso, assegurado pelo orçamento impositivo, foi destinado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) através de emenda individual, e atende a uma antiga solicitação dos moradores dos locais. “Começamos a receber parte das emendas destinadas ao melhoramento da qualidade de vida dos moradores, que terão novas opções de lazer. A cidade precisa ter mais opções que não estejam localizadas apenas no Centro”, destacou Moses Rodrigues.





Desde 2015 o parlamentar sobralense vem buscando trabalhar para promover o desenvolvimento do Estado do Ceará. Em Sobral, Moses já destinou recursos para melhorias para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral para a aquisição de um tomógrafo e para a compra de uma ambulância UTI. Além da unidade de saúde, Moses também já assegurou parte de seu orçamento para garantir a segurança dos sobralenses, destinando verba para a Guarda Municipal.