DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL: A POLÍCIA REGISTRA MAIS UM HOMICÍDIO

O homicídio aconteceu na tarde desta terça-feira, dia 25, no entorno do residencial Nova Caiçara, por volta das 13h30.





As primeiras informações dão conta que o jovem foi levado para o "cheiro do queiro" e executado com vários tiros .





A execução ocorreu embaixo de um juazeiro, às margens do açude Mucambinho. A vítima foi identificada como Victor.





A Perícia esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo par o IML.





Mais um crime de morte para a Polícia Civil de Sobral investigar. Sobral já contabiliza 60 homicídios dolosos.



Ressalta-se que hoje, por volta das 12h30, outro jovem foi executado com vários tiros no bairro Dom José.