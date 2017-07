DERRAMAMENTO DE SANGUE: Mulher é assassinada e outra é baleada ao lado do Terminal do Siqueira

A mulher sobrevivente teria sido, supostamente, a mandante da execução de um homem, uma hora antes de ser baleada.

Uma mulher foi assassinada a tiros ao lado do Terminal de Ônibus do Siqueira e outra foi baleada e correu para dentro do equipamento público, na tarde desta segunda-feira (31), em Fortaleza.





De acordo com o supervisor do Comando de Policiamento da Capital (CPC), capitão J. Oliveira, um grupo chegou em um veículo e atirou contra as duas mulheres, que estavam juntas, por volta de 15h40.





Uma mulher morreu no local. A outra, baleada, correu para dentro do Terminal, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada a uma unidade de saúde. As duas mulheres ainda não foram identificadas pela Polícia.





Conforme o capitão Oliveira, a mulher sobrevivente teria sido, supostamente, a mandante da execução de um homem, às 14h30, também no bairro Siqueira. Um grupo criminoso descobriu que ela encomendou o crime e a procurou para fazer vingança.





Segundo o supervisor do CPC, os dois homicídios foram motivados pela briga entre facções criminosas pelo domínio da área para realizar o tráfico de drogas.





Fonte: Diário do Nordeste