DUAS MULHERES FORAM FLAGRADAS PRATICANDO FURTO NO CENTRO DE SOBRAL; VÍDEO

Na tarde do último dia 20, as câmeras do circuito interno de uma loja localizada na Rua Coronel José Saboia, centro de Sobral, flagrou uma ação delituosa praticada por duas mulheres, que ao adentrar no interior da loja, furtaram dois óculos. As imagens foram encaminhadas para a Polícia civil, onde serão feitas as investigações. As acusadas do furto irão responder pelo o crime furto qualificado.





Assista ao vídeo a seguir. Se você identificar as mulheres, ligue para o telefone 190, sua identidade será totalmente preservada.

Policia,Videos Veja mais sobre: noticias

Com informações do Blog Tiro e Queda Notícias