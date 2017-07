Parece não ter fim os assaltos de motocicletas na cidade de Sobral.

Na manhã deste domingo (2), mais uma motocicleta foi tomada de assalto no bairro Terrenos Novos, nas proximidades do antigo clube do vaqueiro.





A vítima transitava em sua moto Honda Bros, quando foi abordada por dois assaltantes armados de revólver, que também estavam em um moto Honda Bros de cor branca. Os meliantes anunciaram o assalto e levaram a moto da vítima.