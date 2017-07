EM CAMOCIM, DUPLA EM MOTO EXECUTA INDIVÍDUO A BALA NO BAIRRO BRASÍLIA

Um jovem identificado como Jarbas dos Santos Alencar, vulgo "Jarbas", foi executado a bala por volta das 18h30 desta quinta-feira, 20. Segundo informações enviadas pela polícia ao blog Camocim Polícia 24h, a vítima estava na Rua Paissandu, bairro Brasília, próximo à sua residência quando chegou uma dupla trafegando em uma moto Honda Titan de cor preta, sendo que o garupeiro sacou uma arma de fogo e disparou vários tiros contra a vítima que veio a óbito ali mesmo no local.

Vítima

De acordo com as informações, até pouco tempo Jarbas era uma boa pessoa, no entanto, se envolveu com drogas e arranjou muitos inimigos, inclusive já tinha suspeita que ele praticava pequenos roubos e furtos.





Pela forma que aconteceu o crime a polícia trabalha coma hipóteses de acerto e contas. Policiais da Força Tática, FTM e Ronda realizam diligências pela cidade na tentativa de encontrar os acusados. Qualquer informação que leve ao paradeiro da dupla ligue para o 190 que sua identidade será mantido em sigilo.





Fonte: Camocim Polícia 24h