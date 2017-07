EM CAMOCIM, SEGURANÇA PARTICULAR É EXECUTADO A BALA DENTRO DE OFICINA

A polícia registrou mais um homicídio durante a tarde desta sexta-feira, 28. O 9º homicídio do ano de 2017 e o 3º somente no mês de julho.

Era por volta das 17h20 quando populares ligaram para o 190 informando sobre disparos de arma de fogo na Rua Santos Dumont, próximo a uma oficina de Bicicleta, no bairro Cruzeiro. Imediatamente equipes policiais foram ao local e já encontraram um homem morto dentro da oficina com dois tiros na região do pescoço. A vítima foi identificada como Kessejones Cardoso, 26 anos, o qual trabalhava como segurança particular em festas e outros eventos e era bastante conhecido em Camocim.





Mai detalhes em breve.