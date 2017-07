Enterrados os corpos dos meninos assassinados em Viçosa do Ceará

Dois homens estão presos e um adolescente foi apreendido, acusados de participar dos assassinatos.

Foram enterrados no fim da tarde desta segunda-feira (17) em Viçosa do Ceará os corpos dos irmãos de 8 e 10 anos assassinados a facadas neste domingo (16). A investigação do crime é conduzida pela Delegacia Municipal de Viçosa do Ceará. Dois homens foram presos suspeitos de praticar o crime, mas a polícia ainda investiga a participação de uma terceira pessoa, um adolescente de 15 anos.





De acordo com o delegado de Viçosa do Ceará, por questão de segurança, os três foram transferidos para local não divulgado. Os adultos tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça e o adolescente, teve a internação decretada por um juiz da infância e da juventude.





Os irmãos Iracione, de 8 anos, e Francisco, de 10, haviam saído de casa por volta das 9h deste domingo. A pedido do pai, eles tinham ido até um terreno localizado ao lado da casa onde moravam, na localidade de Inharim, buscar milho e capim para alimentar uma ovelha da família. Segundo relato dos vizinhos, foi a mãe quem escutou os gritos das crianças.

Crianças foram encontradas mortas em um matagal em Viçosa do Ceará (Foto: Evelyn Ferreira/TVM)

Um dos meninos chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal de Viçosa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo os médicos, o garoto apresentava sinais de violência sexual. A população se mobilizar para encontrar o segundo garoto, morto no local. Nas proximidades, a polícia encontrou vestígios de uso de drogas.





A faca utilizada no crime estava com uma das vítimas. De acordo com a família, os meninos costumavam caçar em um matagal perto da casa. Durante as investigações, a polícia também encontrou uma camisa suja de sangue, que seria de um dos suspeitos de participar dos assassinatos.

Arma usada no crime foi apreendida pela polícia (Foto: Reprodução/TVM)

Fonte: G1/CE