Esposa de secretário do município de Novo Oriente é morta a tiros

Vítima estava trabalhando na loja em que era proprietária, quando foi abordada pelos suspeitos.





Uma mulher identificada como Antônia Nilda Tavares, de 51 anos, foi morta a tiros na manhã deste domingo, 30, no município de Novo Oriente. A vítima era esposa do secretário do município da cidade, Nilson Tavares de Oliveira.









De acordo com o inspetor identificado apenas como Eduardo, por volta de 10h40, Antônia Nilda estava na loja em que era proprietária, localizada no Centro da cidade, quando foi abordada por dois suspeitos que efetuaram os disparos. A vítima morreu no local e os suspeitos fugiram.









O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Novo Oriente. A motivação do crime ainda não foi descoberta, mas a Polícia não descarta as hipóteses de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou execução. Até o momento, ninguém foi preso.





Redação O POVO Online