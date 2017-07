FORAGIDO DA JUSTIÇA É ENCONTRADO COM 90% DO CORPO QUEIMADO EM VIÇOSA DO CEARÁ

Neste sábado (22/07), por volta das 16h00, na ladeira Itaguruçu (acesso ao distrito de manhoso) na zona rural de Viçosa do Ceará, foi encontrado por populares um homem com diversas lesões graves no crânio (possível TCE), uma perfuração na altura da garganta e com 90% do corpo queimado.

O foragido da justiça foi encontrado em estado gravíssimo.

O homem foi identificado como FRANCISCO FERREIRA TIAGO, o qual tem várias passagens pela polícia e atualmente estava foragido da Cadeia Pública de Viçosa, onde responde por crimes de furto e roubo.





O mesmo foi encaminhado ao Hospital de Viçosa onde devido a gravidade dos ferimentos foi transferido para o IJF em Fortaleza.





Não há informações do que ocorreu, sendo apenas apurado que o foragido da justiça foi agredido por várias pessoas e que depois atearam fogo no corpo dele.





A Policia realiza diligências no sentido de identificar os autores do crime.





Via Ibiapaba 24 horas