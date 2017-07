Garoto de 15 anos dá detalhes de como matou motorista do Uber utilizando espingarda

Dois meninos, de 13 e 15 anos, foram apreendidos. Um deles já tinha passagem pela DCA, por roubo e tráfico de drogas.

Uma ação integrada por parte da força de segurança pública do Ceará resultou na apreensão de dois garotos de 13 e 15 anos.





Segundo a polícia, eles participaram do crime que vitimou o motorista do aplicativo Uber Guilherme Maia. Fato que aconteceu no início dessa semana no Bairro Ancuri, próximo ao residencial Alameda Palmeiras.





A polícia chegou aos jovens por meio de informações anônimas. Um dos garotos, o de 13 anos, não tem passagem pela polícia e foi o responsável, segundo as autoridades, por jogar a pedra que quebrou o vidro do carro da vítima.





O de 15 anos já tem passagem pela Delegacia da Criança e do Adolescente por roubo e tráfico de drogas. Segundo as autoridades, foi ele quem atirou em Guilherme utilizando uma espingarda calibre 12.





Após a apreensão, os jovens confessaram que observaram a presença do carro parado durante muito tempo no local, com o motor ligado, as luzes apagadas e já imaginaram que seria alguém do grupo criminoso rival, que estaria ali para tentar contra a vida deles.





O menino de 13 anos teria jogado uma pedra no veículo para conferir se haveria alguma reação, como a saída de alguém do interior do veículo, mas nada ocorreu. Em seguida, o jovem de 15 anos efetuou o disparo em direção ao banco do motorista, e atingiu o motorista do Uber.





Fonte: Tribuna do Ceará