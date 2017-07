GRANJA: PINTO NASCE COM QUATRO PATAS E CHAMA ATENÇÃO DA POPULAÇÃO. VEJA VÍDEOS E FOTOS

Um pintinho vêm chamando atenção e despertando a curiosidade de moradores na localidade de Cajueiro dos Coutinho em Adrianópolis. O pinto se tornou a principal atração da casa e tem levado bastante vizinhos curiosos à residência até uma equipe da TV Verdes Mares compareceu ao local para fazer uma matéria sobre o fenômeno.





Segundo a Médica Veterinária Amanda Correia a origem deve ter sido devido a uma alteração genética no embrião /consanguinidade/divisão celular. Essas anomalias geralmente ocorrem quando o feto está dentro do ovo e pode ter causa biológica, química ou até mesmo climática, se houver variação de temperatura. Estas anomalias em criadouros não é comum, geralmente a mais caso em criação de incubadora, porém não tão comum assim. Citou que Alguns especialistas também em outros casos semelhantes informaram que há outra possibilidade de explicar o caso… Que o ovo tenha gerado 2 gemas, neste caso o embrião mais forte absorveu o outro e a cabeça e as patas ficaram.





Segundo a Veterinária a vida do animal só com o passar do tempo que se pode observar o que vai acontecer. Geralmente animais com anomalias morreram ao nascer ou antes de chegar em fase adulta. Mas ressalta que este pinto pode ser exceção já que no exame físico o animal se apresentou saudável (se alimentando bem, coala livre – fazendo suas necessidades normalmente), podendo assim levar uma vida normal já que em relação às patas á mais não interfere em nada na vida do animal. E um fato importante é que ele não foi rejeitado pelos outros animais (galinha e demais pintos).

