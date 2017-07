GRAVE ACIDENTE DE TRÂNSITO É REGISTRADO NO CENTRO DE SOBRAL

O sinistro aconteceu na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 5h30, no cruzamento da rua Desembargador Moreira da Rocha com a rua Domingos Olímpio, ao lado do mercado público.





O acidente envolveu uma Ford pampa e uma motocicleta. Segundo informações de testemunhas, o condutor da pampa, conhecido por "Manel", estava com sintomas de embriaguez, teria avançado o sinal vermelho, colidindo com duas pessoas que vinham do trabalho (empresa Grendene). Os ocupantes da motocicleta foram socorridos para o hospital Santa Casa por uma equipe do SAMU. O estado de saúde de uma das vítimas é grave. O condutor da carro também foi conduzido para o hospital, em seguida para a Delegacia 24 horas, para a realização dos procedimentos legais.





Equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal estiveram no local da ocorrência.

Fonte: Sobral 24 horas