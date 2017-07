Grendene, Polícia Militar e Município de Sobral discutem segurança pública

A Grendene, buscando sempre manter as portas abertas e, desta forma, contribuir para a transformação da região de Sobral, recebeu novamente, neste dia 26/07, os representantes da Polícia Militar do Ceará e da Secretaria de Segurança e Cidadania do Município de Sobral.





Representando a força estadual estiveram no encontro o Tenente-Coronel Francisco Assis Azevedo de Souza, Comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar; Tenente Coronel Marcos, Comandante da Ronda do Quarteirão da Região; Tenente Alves, Comandante da 1ª Unidade; Tenente Leitão, Sub-Comandante; Major Santiago, Comandante do Raio e o Sargento Aragão - representando o Comando da Polícia Militar e Major Erlanio. Pelo Município compareceram o Secretário de Segurança e Cidadania; Adriano Fernandes, Comandante da Guarda Municipal e Julif Guedes, Coordenador de Trânsito do Município. O grupo foi recebido pelos gestores Nelson Rossi, Diretor Industrial; André Pinto, Gerente de RH e Gilceu Ribeiro, Coordenador de RH.





Na ocasião os visitantes conheceram o processo produtivo, bem como as ações que a Grendene pratica em prol do desenvolvimento de seus funcionários. Em seguida deu-se sequência às tratativas sobre questões de segurança que foram discutidas em reunião anterior, ocorrida no mês de maio último.





A Grendene acredita que o trabalho em conjunto sempre gera bons resultados e contribui para a construção de uma sociedade cada vez melhor, por isso reitera o seu compromisso de apoiar as ações em prol da segurança e de ser um agente de transformação apoiando e incentivando as ações de melhoria para toda a região.