GUARACIABA: MULHER É PRESA ACUSADA DE MATAR A FILHA DE 3 DIAS DE NASCIDA.

Nesta quarta (26), por volta das 15h30min, os PMs do Destacamento de Guaraciaba do Norte, receberam uma ligação telefônica do Hospital local informando a entrada uma criança em óbito. Foi identificada uma lesão na cabeça da crianca. Desta feita, o Sgt Juscelino e seus comandados (Cb Daniel Lima, Sd Serpa e Sd Daniel) foram até o Hospital, lá chegando constataram a veracidade dos fatos, de imediato os policiais procuraram informações acerca dos pais da criança que só tinha três dias de vida. O Sgt. Juscelino após conversar com os pais da criança, percebeu quero​ os mesmos estavam mentindo, de imediato fez a condução dos dois para a DPC de Guaraciaba do Norte e lá chegando a mãe da criança confessou o crime, o fato foi comunicado ao delegado de Polícia Civil Dr. Bruno que lavrou o competente Inquérito Policial, onde a acusada foi autuada no Art. 121, § 2º, Inciso III.





A mãe dá Criança trata-se de Maria Elenice de Oliveira, 29 anos, residente no Sítio Garrancho Novo na zona rural de Gba. Do Norte-CE.





Fonte: Ibiapaba 24 horas