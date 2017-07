Guardas Municipais foram ouvidos pelo Ministério Público em Sobral

Os Guardas Municipais de Sobral confirmaram que cumprem escala de serviço no sítio do ex-governador Cid Gomes em Meruoca, obedecendo ordens do prefeito Ivo Gomes, e orientador por um advogado eles alegaram que o imóvel é da família.





O promotor de Sobral, Irapuan da Silva Dionísio Junior ouviu também alguns moradores da região e o caseiro do sítio.

Os guardas municipais de Sobral Sousa (verde), Clécio (branco) e o advogado (terno) saindo do MPCE após serem ouvidos pelos promotores

O caseiro Francisco Carlos confirmou que os guardas trabalham todos os dias das 18h até 06h da manhã, mas negou que Ivo Gomes morasse na casa. "Eles trabalham lá faz anos e sou eu quem abro e fecho o portão pra eles", afirmou Francisco.





Os guardas Paulo Sousa e Francisco Clécio, além de confirmarem que cumpre escala no sítio de Cid Gomes, confirmaram que isso acontecia também na gestão dos ex-prefeitos Leônidas Cristino e Clodovel Arruda.





Apesar de terem alegando que o sítio pertence à família, o imóvel está registrado em cartório no nome do ex-governador Cid Gomes, como mostra o documento. Os guardas revelaram que o prefeito Ivo Gomes não dorme nem costuma visitar o local, mas cumprem escala vigiando o local de segunda a domingo.





Segundo Irapuan Dionísio, promotor responsável em investigar a denúncia, o secretário de Segurança e Cidadania Erlânio Matoso, o comandante da Guarda Municipal subinspetor Paulo Adriano, o ex-governador Cid Gomes, o prefeito Ivo Gomes e outras testemunhas ainda serão ouvidas em outro momento.