HOMEM É PRESO LOGO APÓS EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM MASSAPÊ

No final da noite de ontem, 29/07, um homem pilotando uma motocicleta Honda Titan de cor vermelha, efetuou vários disparos de arma de fogo contra um desafeto no distrito de Tuína na Zona Rural do município de Massapê, chegando a alvejá-lo. Várias patrulhas policiais entraram em diligência, e a Equipe da VTR RAIO 010, conseguiu interceptar o acusado nas proximidades do bairro Vila Recanto II.





Antônio Ricardo de Conceição Veras, 26 anos, residente no município de Santa Quitéria, foi preso em flagrante de posse de um revólver calibre 38 com quatorze munições intactas, três deflagradas e duas não deflagradas. O acusado foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190