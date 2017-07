Homem mais feio do Ceará volta para casa com uma companhia de cair o queixo; vídeo

Juntos, os dois chamaram muita atenção no interior do Ceará. Um encontro com direito até a beijinhos.





Após o título do concurso de Homem Mais Feio do Ceará e seu giro por São Paulo para divulgar a conquista, o cearense Evilázio, o Vivi Di Caprio, foi a Sobral com uma companhia de cair o queixo dos moradores.





A pedido do apresentador Nilson Fagata, o vencedor do concurso teve a companhia da modelo Lu Pimenta, do programa Vem Que Tem, da TV Jangadeiro/SBT. Juntos, os dois chamaram muita a atenção na cidade. Um encontro com direito até a beijinhos.

Fonte: Tribuna do Ceará